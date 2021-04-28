Священник рассказал, как встретить Пасху тем, кто не постился

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Священнослужитель и богослов Стефан Домусчи рассказал, как встретить Пасху тем верующим, кто ранее не соблюдал пост. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам священника, патриарх допустил причастие без обязательной исповеди и в целом строгого подхода.

"Конечно, мы готовы принимать [на Пасху] постившихся и не постившихся, но человек должен быть верующим, ассоциировать себя с православной церковью", – заявил Домусчи.

При этом священнослужитель добавил, что подобное смягчение правил не действует для людей "с любыми взглядами", которые уважают или не уважают церковь. Стефан Домусчи подчеркнул, что причастие не является "волшебной таблеткой".

Как стало известно ранее, Русская православная церковь (РПЦ) не рассматривает возможность ограничений на посещение храмов на Пасху. При этом в храм Христа Спасителя традиционно будут пускать по приглашениям.