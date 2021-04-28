Священники призвали ввести в России пасхальные каникулы

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Работодателям следует рассмотреть возможность предоставления верующим пасхальных каникул, которые бы начинались в Великий четверг, заявили священнослужители на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов отметил, что в этом году благодаря длинным майским праздникам такие каникулы состоятся, однако было бы неплохо, если бы это стало ежегодной традицией.

"Для большинства из них (верующих. – Прим. ред.) это было бы добрым знаком, поддержкой и уважением к возможности верующего в это время посетить храм, разделить и скорбь, и радость самого главного события для всей христианской Церкви", – сказал Великанов.

Он обратил внимание на опыт других православных стран. Так, официальные пасхальные каникулы существуют в Греции.

Священник, кандидат богословия Стефан Домусчи призвал работодателей прислушаться к пожеланию верующих и предоставить сотрудникам возможность посетить праздничные службы.

Ранее в РПЦ заявили, что не планируют ограничивать посещение церквей на Пасху. Что касается храма Христа Спасителя, то туда попасть можно будет только по приглашениям.