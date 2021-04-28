Священники призвали ввести в России пасхальные каникулы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Работодателям следует рассмотреть возможность предоставления верующим пасхальных каникул, которые бы начинались в Великий четверг, заявили священнослужители на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов отметил, что в этом году благодаря длинным майским праздникам такие каникулы состоятся, однако было бы неплохо, если бы это стало ежегодной традицией.
"Для большинства из них (верующих. – Прим. ред.) это было бы добрым знаком, поддержкой и уважением к возможности верующего в это время посетить храм, разделить и скорбь, и радость самого главного события для всей христианской Церкви", – сказал Великанов.
Он обратил внимание на опыт других православных стран. Так, официальные пасхальные каникулы существуют в Греции.
Священник, кандидат богословия Стефан Домусчи призвал работодателей прислушаться к пожеланию верующих и предоставить сотрудникам возможность посетить праздничные службы.
Ранее в РПЦ заявили, что не планируют ограничивать посещение церквей на Пасху. Что касается храма Христа Спасителя, то туда попасть можно будет только по приглашениям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: