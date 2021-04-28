В РПЦ не планируют ограничивать посещение храмов на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Русская православная церковь (РПЦ) не видит необходимости введения ограничений для посещения храмов на Пасху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московской патриархии.

"Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет. В храм Христа Спасителя, по сложившейся многолетней практике, допуск будет осуществляться по приглашениям", – сказал источник.

Он уточнил, что в пасхальную ночь и в дни Пасхальной седмицы в храмах РПЦ будет соблюдаться масочный режим и все необходимые меры профилактики распространения коронавируса.

В 2020 году богослужения на Пасху прошли полностью без прихожан из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Рождественские богослужения 7 января прошли с ограничениями – вход на ночные службы был закрыт для людей старше 65 лет.