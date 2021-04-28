Более 500 храмов будут работать на Пасху в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В этом году на Пасху для прихожан в столице будут открыты более 500 храмов, сообщает РИА Новости.
Как отметил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, соблюдение мер Роспотребнадзора по коронавирусу во время богослужений и обрядов остается обязательным.
"У нас не сняты ограничения на массовые мероприятия в Москве, но это не говорит о том, что храмы на Пасху не будут работать. Богослужения будут в чуть более 500 храмов, это практически все. Богослужения будут и в храмах, и на прихрамовых территориях, внутри ограды", – пояснил Сучков.
Он также отметил, что освящение куличей будет проходить на улице. Прихожанам нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а в храмах – масочный режим.
"В общем, будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово. Все священнослужители знают об этом и, естественно, доведут всем, чтобы все, что требует Роспотребнадзор, выполнялось", – добавил Сучков.
Ранее сообщалось, что Русская православная церковь (РПЦ) не видит необходимости введения ограничений для посещения храмов на Пасху.
В 2020 году богослужения на Пасху прошли полностью без прихожан из-за сложной эпидемиологической обстановки.
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