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Общество

14:19

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

общество религия

Фото: AP/Oded Balilty

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Фонд Андрея Первозванного традиционно доставит Благодатный огонь в Москву, несмотря на пандемию. Он будет находиться в храме Христа Спасителя.

Лампады с Благодатным огнем на борт самолета доставит посольство России в Израиле, и делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же вылетит обратно в Москву.

Зажечь собственную лампаду можно в таких храмах, как Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье, храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, Всех Святых на Соколе, а также Новомучеников и исповедников Российских в Строгине.

Схождение Благодатного огня – это важный элемент приготовлений к празднованию Пасхи. Его выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

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