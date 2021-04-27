Благодатный огонь в Москве можно будет получить в 15 храмах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодатный огонь в Москве будут раздавать в 15 храмах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного.

В храмах 1 мая примерно после 20:30 желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима.

"В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь", – говорится в сообщении.

Известно, что зажечь собственную лампаду можно в таких храмах, как Богоявленский кафедральный собор, храм Знамения Пресвятой Богородицы, храм Живоначальной Троицы, Покрова Пресвятой Богородицы, Живоначальной Троицы, Всех Святых на Соколе, а также Всемилостивого Спаса в столичном районе Митино.

Кроме того, горожане смогут это сделать в храме Новомучеников и исповедников Российских, Преображения Господня, находящемся на Преображенской площади, Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках, а также Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Помимо этого, огонь будут раздавать в храмах святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе, Живоначальной Троицы в Карачарове, иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, а также храме святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском.

Ранее сообщалось, что благодатный огонь из Иерусалима привезут в Москву 1 мая к патриаршему пасхальному ночному богослужению.