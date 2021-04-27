Благодатный огонь в Москве можно будет получить в 15 храмах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благодатный огонь в Москве будут раздавать в 15 храмах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного.
В храмах 1 мая примерно после 20:30 желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима.
"В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь", – говорится в сообщении.
Известно, что зажечь собственную лампаду можно в таких храмах, как Богоявленский кафедральный собор, храм Знамения Пресвятой Богородицы, храм Живоначальной Троицы, Покрова Пресвятой Богородицы, Живоначальной Троицы, Всех Святых на Соколе, а также Всемилостивого Спаса в столичном районе Митино.
Кроме того, горожане смогут это сделать в храме Новомучеников и исповедников Российских, Преображения Господня, находящемся на Преображенской площади, Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках, а также Георгия Победоносца на Поклонной горе.
Помимо этого, огонь будут раздавать в храмах святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе, Живоначальной Троицы в Карачарове, иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, а также храме святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском.
Ранее сообщалось, что благодатный огонь из Иерусалима привезут в Москву 1 мая к патриаршему пасхальному ночному богослужению.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: