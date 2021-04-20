Благодатный огонь не будут раздавать во Внуково из-за пандемии

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В этом году в столичном аэропорту Внуково не будут раздавать верующим Благодатный огонь из Иерусалима из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет", – сказал он.

В Москву Благодатный огонь традиционно доставляет Фонд Андрея Первозванного. В этом году Благодатный огонь привезут 1 мая к патриаршему пасхальному ночному богослужению. Он будет находиться в храме Христа Спасителя.

Якунин выразил благодарность властям Израиля за возможность получить Благодатный огонь и доставить его в Россию к началу праздничных богослужений.



Схождение Благодатного огня – это важный элемент приготовлений к празднованию Пасхи. Его выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Ранее эксперт сообщил, что стоимость пасхального кулича в среднем по России за год выросла примерно на 10,25%. Рост связан с удорожанием практически всех ингредиентов, произошедшим ввиду курсовой динамики, динамики на рынке сырья и дисбаланса спроса и предложения.