Культурные учреждения столицы подготовили праздничную программу для детей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные музеи и театры организуют специальную программу в Международный день защиты детей. Посетителей ожидают концерты и спектакли, экскурсии и мастер-классы, а также открытие нового парка – Образцовпарк – на территории Театра кукол имени Сергея Образцова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетителей ожидает специальная программа. Так, состоятся интерактивное театрализованное представление "Прогулка с Андерсеном" в постановке режиссера-хореографа Елены Порошиной, театрализованный променад "Тысяча и одна ночь", а также благотворительный показ спектакля "Маугли" для Российского детского фонда.

Кроме того, в честь Дня защиты детей Исторический музей организует бесплатный вход детям в возрасте до 17 лет. Для юных гостей проведут мастер-классы, где они смогут попробовать себя в роли древнего писца, научиться вязать морские узлы или отпечатать гравюру на печатном станке и раскрасить узоры со стен музея.

Мероприятия пройдут в главном здании, Покровском соборе, Палатах бояр Романовых и Музее Отечественной войны 1812 года. Дети смогут прогуляться по памятным местам Красной площади, узнать о правителях России XVIII века, о повседневной жизни царственных особ XVI–XVII веков, а также о том, как в древности люди научились обжигать глиняные предметы и о многом другом.

Также в этот день пройдут концерт и мастер-классы в Музее Победы, бесплатные концерты, мастер-классы, спектакль и кинопоказ запланированы. Помимо этого, преподаватели и студенты колледжа дизайна и декоративного искусства при МГХПА имени С. Г. Строганова проведут мастер-классы "Мы – за мир!", на которых участники научатся рисовать символы мира – оливковую ветвь, голубя, солнце, журавлей.

Отмечается, что самые активные участники получат книги, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Более того, посетителей музея ждет концерт духового оркестра института "Академия имени Маймонида" РГУ имени А. Н. Косыгина.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовит праздничную программу в честь Дня защиты детей 1 июня. Тематические мероприятия предложат почти по всех музейных площадках парка. Ознакомиться с полным расписанием Дня защиты детей на ВДНХ можно на официальном сайте. Для некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация.

Посетителям выставки напомнили, что все очные мероприятия пройдут с соблюдением действующих в Москве санитарно-эпидемиологических правил. Гостям ВДНХ также надо будет держать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

