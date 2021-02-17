Эксперт оценила возможность резкого подорожания электроники

В России может резко подорожать электроника. Об этом предупредили отечественные производители техники.

Подорожание произойдет из-за дефицита основных комплектующих. Это связано с тем, что ведущие производители из разных стран наращивают запасы на складах и создают повышенный спрос. В России ситуация усугубляется отсутствием собственного производства.

Директор по стратегии компании по производству микроэлектронной продукции Карина Абагян оценила возможность резкого подорожания электроники. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.