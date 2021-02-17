Путин указал на случаи мошенничества с материнским капиталом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Частые случаи мошенничества с материнским капиталом стали предметом обсуждения на встрече Владимира Путина с лидерами парламентских фракций, сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе встречи глава государства отметил, что в России часты случаи мошенничества при обналичивании маткапитала.

По словам президента, чем больше вариантов использования этой субсидии – тем больше вариантов махинаций.

"Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", – заключил Путин.

Ранее Путин оценил идею ввода продовольственных сертификатов для малоимущих. Президент признал целесообразность инициативы, но отметил и недостатки, которые необходимо доработать.

