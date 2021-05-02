Путин поздравил православных россиян с Пасхой

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Владимир Путин поздравил православных верующих жителей России с Пасхой. Президент отметил, что этот праздник олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости, а также имеет большое нравственное значение. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", – говорится в поздравлении.

Глава государства также отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, а также иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

"Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем", – отметил президент.

Также российский лидер поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Путин отметил деятельность РПЦ по сбережению ценностей и ее активное участие в жизни общества.

Православных верующих россиян также поздравил с Пасхой Сергей Собянин. Мэр отметил, что этот день наполняет всех только светлыми чувствами, придает сил и укрепляет веру в жизнь.

Ранее главное пасхальное богослужение Русской православной церкви прошло в храме Христа Спасителя. Службу по традиции возглавлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом году на Пасху для прихожан в столице открыты более 500 храмов. Прихожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию, а в храмах – масочный режим.

