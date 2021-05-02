Собянин поздравил православных верующих с Пасхой

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Сергей Собянин поздравил православных верующих жителей России с Пасхой. Мэр отметил, что этот день наполняет всех только светлыми чувствами, придает сил и укрепляет веру в жизнь.

"Сердечно поздравляю всех православных с Христовым Воскресением. Праздник Пасхи наполняет нас светлыми чувствами, укрепляет веру в жизнь, придает сил. Желаю всем радости, благополучия и всего самого доброго!" – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее главное пасхальное богослужение Русской православной церкви прошло в храме Христа Спасителя. Службу по традиции возглавлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом году на Пасху для прихожан в столице открыты более 500 храмов. Прихожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию, а в храмах – масочный режим.

