Благодатный огонь прибыл в Москву

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Спецборт делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем приземлился в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейс ожидали представители 15 храмов Москвы и 20 регионов, которые доставят святыню в разные части РФ.

Уже через несколько часов огонь в столице смогут забрать все желающие прихожане.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. Традиционно доставкой огня в Москву занимается фонд Андрея Первозванного, несмотря на пандемию. Святыня будет находиться в храме Христа Спасителя.