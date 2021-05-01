Фото: Фонд Андрея Первозванного

Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион, святыня прибудет в столицу России после 20:00. Об этом сообщает РИА Новости.

Непосредственно в храме Гроба Господня лампаду с огнем получил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он доставил ее в аэропорт и у трапа спецборта передал главе попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимиру Якунину.

"При содействии Русской духовной миссии в Иерусалиме мы получили частицу Благодатного огня. Я очень горжусь, что мне как послу удалось выполнить почетную миссию: доставить частицу огня руководству фонда Андрея Первозванного", – заявил Викторов.

Традиционной встречи святыни в столичном аэропорту не состоится в этом году в связи с ограничениями по коронавирусу. Огонь заберут представители 15 храмов Москвы. Уже вечером субботы его смогут забрать все желающие прихожане. Также его доставят в 20 регионов России.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. Фонд Андрея Первозванного традиционно доставит Благодатный огонь в Москву, несмотря на пандемию. Он будет находиться в храме Христа Спасителя.