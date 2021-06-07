Вакцинация от COVID-19 не станет обязательной после включения в календарь прививок

Включение вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок не сделает ее обязательной.

Кроме того, прививка будет бесплатной, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.