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Адвокат Моргенштерна рассказал о планах обжаловать штраф в 100 тысяч рублей

"Судили за строчки, которые я не пел": будет ли Моргенштерн обжаловать штраф
суды культура

Рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Решение принял Зюзинский суд столицы. Рассказываем, чем запомнился судебный процесс и есть ли у рэпера шанс обжаловать наказание.

Штраф за пропаганду наркотиков

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Судебное разбирательство по делу о пропаганде наркотиков в видеоклипах рэпера Моргенштерна состоялось 3 июня в Москве. Зюзинский суд признал музыканта виновным и назначил штраф.

"Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе суда.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Защита попросила суд не использовать крайнюю меру наказания в виде приостановления деятельности ИП артиста. На заседании сам рэпер заявил, что не будет настаивать на правосудии.

Просто когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя. Но мне не жалко. Я человек щедрый, я делюсь.
Алишер Валеев (Моргенштерн)
рэпер

Адвокат артиста Сергей Жорин заявил, что защита планирует обжаловать решение суда. "Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около пятнадцати: суд отказался допросить свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказался приобщить адвокатские опросы других свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом", – сообщил он.

Жорин добавил, что защите не позволили доказать невиновность рэпера. Дело рассматривалось без прессы из-за ситуации с коронавирусом.

Готов заплатить, но вину не признал

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал, что в процессе судебного заседания были прослушаны песни, тексты которых стали предметом возбуждения административного дела. Речь идет о композициях "Розовое вино – 2" и Family. Сам музыкант вину не признал, но выразил готовность оплатить штраф.

Меня сегодня судили за строчки, которые я не пел. Меня признали виновным, и я заплачу в казну России 100 тысяч рублей. Конечно, обжалую (решение о штрафе. – Прим. ред.).
Алишер Валеев (Моргенштерн)
рэпер

Кроме того, по данным СМИ, в суде рэпер назвал процесс "большим отличным цирком, который дарит всем настроение". Артист якобы поблагодарил всех, а также заявил, что собравшиеся "классно провели время".

Примечательно, что музыкант пришел в Зюзинский суд Москвы с сувенирной тростью, внутри которой был спрятан клинок. По словам Жорина, его подопечный во время личного досмотра в суде сам показал, что находится внутри нее. Клинок сломали, а саму трость вернули Моргенштерну, уточнил адвокат.

Перед заседанием рэпер рассказал о своих проблемах со здоровьем, что был госпитализирован из-за камней в почках. Журналисты отмечали, что он прихрамывал, когда заходил в здание суда. Неизвестно, взял Моргенштерн с собой трость по этой причине или нет.

С чего все началось

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Разбирательство вокруг творчества Моргенштерна началось после того, как в конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку на предмет возможной пропаганды артистом наркотиков в детской среде.

В итоге Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера. Поводом стало заявление о проверке клипов певца "Розовое вино – 2" и Family. Также с просьбой проверить композиции музыканта обращался экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов.

Свою вину Моргенштерн не признавал и ранее, заявляя, что никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет. Адвокат рэпера Жорин сообщал, что была назначена лингвистическая экспертиза и эксперты подробно ознакомились с творчеством Моргенштерна. По мнению адвоката, возбуждение дела в отношении его подзащитного могло быть способом определенных лиц напомнить о себе перед выборами в Госдуму.

По словам юриста Василия Воробьева, вынесенное судом решение может стать основанием для блокировки клипов рэпера в интернете.

То, что Моргенштерна привлекли к административной ответственности, говорит о том, что он нарушил действующее законодательство. Соответственно, правоохранительные органы имеют право выйти в суд с требованием о блокировке данного материала в связи с тем, что там имеется противоправный контент – пропаганда алкоголя, наркотиков и так далее.
Василий Воробьев
юрист

Эксперт также добавил, что у Моргенштерна есть 10 дней на обжалование штрафа. Пока не пройдет 10 дней, или пока не будет рассмотрена жалоба, если рэпер ее подаст, постановление в силу не вступает, заключил Воробьев.

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Лоскутникова Наталья

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