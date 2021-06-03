Юрист рассказал, что клипы Моргенштерна могут заблокировать

Фото: пресс-служба Зюзинского суда

Юрист Василий Воробьев в разговоре с Москвой 24 прокомментировал наказание, вынесенное судом рэперу Моргенштерну за пропаганду наркотических средств в клипах.

В середине апреля Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении исполнителя. Причиной послужило заявление о проверке двух клипов рэпера на песни "Розовое вино – 2" и Family.

Дело Моргенштерна рассматривали в Зюзинском районном суде. Перед заседанием он заявил, что вину в пропаганде наркотиков не признает. Тем не менее суд принял решение оштрафовать артиста на 100 тысяч рублей.

"Я посмотрел клипы. Можно при желании это все натянуть на статью 6.13 КоАП ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств"). Там есть слова, где положительное отношение к потреблению наркотических веществ выражается. Достаточно эпизодически, но есть. Однако в целом кажется, что повод был немножко натянутый", – выразил мнение Воробьев.



Yung Trappa. – Прим. ред. ) не трогают. Хотя это не снимает ответственности с Моргенштерна.

Василий Воробьев юрист Здесь, учитывая резонанс, достаточно большую известность Моргенштерна, неудивительно, что за него взялись в этом плане. Но удивительно, что исполняет песни он не один, а при этом второго исполнителя () не трогают. Хотя это не снимает ответственности с Моргенштерна.

Наказание в 100 тысяч рублей для такого артиста юрист назвал "каплей в море" и отметил, что Моргенштерн вполне может его оспорить.

"У него есть 10 дней на обжалование постановления суда, которое было вынесено сегодня. Формально, пока не пройдет 10 дней или пока не будет рассмотрена жалоба (если он ее подаст. – Прим. ред.), постановление в силу не вступает. Соответственно, в настоящее время он не считается привлеченным к административной ответственности", – объяснил Воробьев.

Он также отметил, что вынесенное судом решение может стать еще одним основанием для блокировки клипов рэпера на интернет-ресурсах.

"То, что Моргенштерна привлекли к административной ответственности, говорит о том, что он нарушил действующее законодательство. Соответственно, правоохранительные органы имеют право выйти в суд с требованием о блокировке данного материала в связи с тем, что там имеется противоправный контент – пропаганда алкоголя, наркотиков и так далее", – рассказал Воробьев.





Василий Воробьев юрист Это постановление просто будет еще одним доказательством необходимости блокировки. Оно увеличивает шансы на блокировку клипов практически до 100%.

Ранее сообщалось, что экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. При этом представитель защиты артиста Сергей Жорин эту информацию опроверг.