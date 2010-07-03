Худрук МХАТа имени Горького выразил готовность вести диалог с участниками конфликта

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков выразил готовность вести диалог со всеми участниками конфликта в театре. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Худрук рассказал, что постоянно ищет выход из конфликта. Он пояснил, что несогласие с его назначением на позицию худрука высказали 10 актеров, с которыми он провел беседу.

"Если актеры не хотят работать с худруком, я не могу заставить их делать это силой. Я должен любить труппу, а они меня. В этом отношении эти 10 человек оказались вне работы. Собственно, мне больше нечего сказать, потому что я готов встречаться с участниками этого конфликта", – добавил худрук.

Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся найти решение, которое поможет им разобраться в сложившейся ситуации. При этом Бояков отметил, что его готовность к диалогу не означает, что он идет на компромисс. По его словам, театр продолжит идти по ранее выбранному пути.

"Это совершенно не значит, что я иду на компромиссы. У меня было открытое письмо к труппе, мы сказали о театре, который мы строим. И мы будем строить: с ними или без них, время покажет. Они публично высказались о недоверии, и я не стал планировать их на другие роли", – пояснил худрук.

При этом он добавил, что слышал ранее о новом числе уволенных актеров, отметив, что их число остается неизменно – 75 человек. Он пояснил, что каждый год из театра уходило примерно такое количество артистов, как и сейчас.

Бояков также просил не верить слухам об уменьшении актерам зарплаты, добавив, что средняя зарплата коллектива увеличилась с 64 до 73 тысяч рублей. Он пояснил, что каждый актер получает оклад и надбавки. Выплаты по надбавкам могут меняться в зависимости от сыгранных ролей.



В июне артисты Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.

Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ "целенаправленно превращается в прокатную площадку" и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, "классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня", что наносит ущерб не только национальному театру, но и русскому языку.

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа более 30 лет – с 1987 года. В декабре прошлого года новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента МХАТа.

В начале июня Эдуард Бояков заявил, что не планирует предоставлять новые полномочия худсовету и президенту театра. Он подчеркнул, что руководит МХАТом в соответствии с уставом и отвечает "за репертуар, деньги, настоящее и будущее театра".

