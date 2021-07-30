Песков заявил, что не в курсе ситуации вокруг постановки "Современника"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе ситуации вокруг постановки спектакля "Первый хлеб" в театре "Современник".

"Я не знаю, о чем идет речь. Я вам честно скажу, упустил я этот сюжет", – приводит слова Пескова ТАСС.

Спектакль получил скандальную известность из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении постановки. В пресс-службе СК объяснили, что такое поручение связано с многочисленными обращениями представителей общественности и публикациями СМИ.

Ранее ветераны направили в общественную организацию "Офицеры России" жалобу на спектакль "Первый хлеб" театра "Современник", посчитав его оскорбительным. Помимо оскорбления ветеранов, они увидели в спектакле пропаганду гомосексуальных отношений.

В результате организация направила обращения руководству театра, в Генпрокуратуру и мэрию Москвы.

