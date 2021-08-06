Суд в Санкт-Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

16:28
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга до 8 сентября продлил срок ареста блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песни про "Норд-Ост". Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.
"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма в интернете"), сроком по 8 сентября", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сам Хованский просил суд перевести его под домашний арест, однако следствие потребовало продлить содержание блогера под стражей, поскольку изменение меры пресечения могло бы помешать сбору доказательств по делу.
"Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен", – добавили в пресс-службе.
Видеоблогера задержали 9 июля. По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
Впоследствии Хованский признал вину и раскаялся в содеянном, заявив, что песня о теракте 2002 года является отвратительной и не имеет оправдания.
Следственный комитет выложил видео с допроса блогера Хованского
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