ГИБДД проверяет видео блогера Литвина с мужчиной, заехавшим на машине в бар

Фото: instagram.com/mikhail_litvin

Московская Госавтоинспекция проверяет видео блогера Михаила Литвина с мужчиной, заехавшим на автомобиле в бар, сообщает ТАСС.

Видеоролик появился в YouTube. На кадрах видно, что мужчина за деньги согласился въехать на своей машине в бар.

В июле блогер Михаил Литвин лишился прав управления транспортным средством на 4 месяца решением мирового судьи Пресненского района Москвы. Его признали виновным в совершении правонарушения за выезд на встречную полосу в районе Пресненской набережной.

В процессе судебного разбирательства Литвин полностью признал вину. Судя по материалам дела об административном правонарушении, 14 апреля блогер во время движения по Пресненской набережной в направлении 1-го Красногвардейского проезда выехал на встречную полосу с односторонним движением.

Однако это не первое нарушение блогера: Литвина не раз задерживали за его ролики, в которых он устраивал пранки, а также сжигал и разбивал автомобили. В феврале этого года он разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S, въехав в витрину автосалона.