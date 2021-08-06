ГИБДД проверяет видео блогера Литвина с мужчиной, заехавшим на машине в бар

12:37
Фото: instagram.com/mikhail_litvin
Московская Госавтоинспекция проверяет видео блогера Михаила Литвина с мужчиной, заехавшим на автомобиле в бар, сообщает ТАСС.
Видеоролик появился в YouTube. На кадрах видно, что мужчина за деньги согласился въехать на своей машине в бар.
В июле блогер Михаил Литвин лишился прав управления транспортным средством на 4 месяца решением мирового судьи Пресненского района Москвы. Его признали виновным в совершении правонарушения за выезд на встречную полосу в районе Пресненской набережной.
В процессе судебного разбирательства Литвин полностью признал вину. Судя по материалам дела об административном правонарушении, 14 апреля блогер во время движения по Пресненской набережной в направлении 1-го Красногвардейского проезда выехал на встречную полосу с односторонним движением.
Однако это не первое нарушение блогера: Литвина не раз задерживали за его ролики, в которых он устраивал пранки, а также сжигал и разбивал автомобили. В феврале этого года он разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S, въехав в витрину автосалона.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: