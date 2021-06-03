Чем запомнилось открытие Международного экономического форума в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня проходит Международный экономический форум (ПМЭФ). Среди гостей масштабного события оказалось и немало москвичей, которые отправились в Северную столицу. Кроме деловой повестки, внимание гостей форума привлекли заоблачные цены на еду, присутствие известных тиктокеров и даже членистоногого предсказателя. Рассказываем, чем запомнился 24-й ПМЭФ за минувшие дни.



Фото: ТАСС/Егор Алеев

Космические цены

Согласно данным официального сайта мероприятия, цены на участие в форуме начинаются с 840 тысяч рублей – такова стоимость пакета "Стандарт". Премиальный билет обойдется участникам еще дороже – 960 тысяч рублей с НДС. Причем в 2019 году ценник на вход был более чем в два раза дешевле: 350 и 410 тысяч рублей соответственно.

Еще более удивила своей ценой еда в кафе и ресторанах, которая доступна участникам мероприятия. Так, бизнес-ланч в одном из заведений стоит 3,8 тысячи рублей. За эти деньги участникам предлагают паназиатскую, вегетарианскую, итальянскую и русскую кухни. В меню – стерлядь с пюре из репы, жареные артишоки, ананас с кокосовым кремом, салат с камчатским крабом и итальянские десерты.

В другом ресторане можно заказать сырники с ванилью за 1 100 рублей, тыквенный суп за 1 400 рублей и бок ягненка за 17 тысяч рублей. Отдельного внимания заслуживают алкогольные напитки. Посетителям предлагают бутылку виски (0,7 литра) выдержкой 62 года за 900 тысяч рублей либо 38-летний – за 500 тысяч рублей. А выпить чашечку латте можно за 700 рублей или же насладиться чаем за 1 200 рублей (за пол-литра).

Тиктокер Милохин, Шнуров и Собчак

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Одним из специальных гостей экономического форума стал известный блогер и звезда TikTok Данила Милохин. Кое-как разобравшись с работой микрофона, тиктокер успел ответить на вопрос журналиста о том, может ли государство регулировать популярную соцсеть.

По мнению Милохина, TikTok никто не может регулировать. Он заявил, что блогерство – свободное пространство, в котором люди имеют право снимать все, что хотят и считают интересным. "Никто не может управлять твоим контентом", – добавил он.

В конце своего выступления блогер попросил аудиторию принять участие в его видеоролике. Для этого люди должны были лечь вразнобой на пол. Одной из его главных участниц стала телеведущая Ксения Собчак. Сама журналистка в ходе дискуссии дала совет участникам – инвестировать в этом году "консервативно", так как рынок ценных бумаг может просесть. Она заявила, что не верит в то, что в 2021 году может "выстрелить" что-то неожиданное и прибыльное.

На мероприятие приехал и музыкант Сергей Шнуров, который представил на ПМЭФ свой новый проект "Зоя". Правда долго он там не задержался. По данным СМИ, после официальной части во время вечеринки он неожиданно поехал в аэропорт, чтобы улететь в Москву. Также на концерте в этот вечер выступили певица Zivert и трио Кирилла Рихтера.

Краб-предсказатель, робопес и "ФЛИП"

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Делегация из Заполярья привезла на форум живого краба. Причем ракообразный оказался не просто морским деликатесом, но и был способен предсказывать инвестиции, которые приходят в регион. Определить перспективность денежных вливаний можно по движению лап. Если краб пошевелит правой лапой, то инвестиции обязательно придут в регион, если левой – то нужно будет немного подождать.

Кроме того, гости экономического форума встретили на площадке мероприятия роботов-собак. Механические питомцы с точностью выполняли команды своих хозяев и даже танцевали для зрителей. Некоторым посчастливилось почесать технологичного пса за ушком.

А компания SberAutoTech (экосистемы Сбера) показала на мероприятии свой новый полностью автономный электромобиль. Новинка получила название "ФЛИП". В движение он приводится электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. В салоне электромобиля с комфортом помещается шесть человек.



Громкие заявления на ПМЭФ

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Ипотека-онлайн

Глава Росреестра Олег Скуфинский на ПМЭФ заявил, что к концу 2021 года ведомство будет проводить 60 процентов ипотечных сделок в электронном виде. На данный момент таких ипотек регистрируется не более 40–45 процентов, но в перспективе планируется довести этот показатель до 80 процентов.

Полностью переводить ипотеку на онлайн не планируют из-за неудобства для некоторых категорий россиян, но в целом к 2024 году доля электронных ипотечных сделок в России составит 90–95 процентов, уверен Скуфинский.

"Гаражная амнистия"

В ходе форума Скуфинский также рассказал подробности о проведении в стране "гаражной амнистии". По его словам, стоимость регистрации гаражей составит не более 10 тысяч рублей.

Эта стоимость будет складываться из подготовки техплана объекта капитального строительства и подготовки кадастрового плана земельного участка. В некоторых регионах власти могут предоставить льготы и субсидии, добавил глава Росреестра.

Конкуренты "Алибабы"

Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал, что российские власти планируют дорастить отечественные экосистемы до достаточно больших масштабов, чтобы они могли экспортировать свои услуги за рубеж и стать международными игроками.

По его мнению, они смогли бы конкурировать с такими компаниями, как Google и Alibaba. Федулов сообщил, что в настоящее время есть шесть конкретных проектов для тестирования. Среди них – беспилотное такси, доставка грузов дронами и расширение возможностей телемедицины.



Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

"Белый" интернет

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в стране планируют создать "белый" интернет с проверенным контентом для школьников в общеобразовательных учреждениях.

Он подчеркнул, что школьники смогут в том числе просматривать фильмы и читать художественную литературу онлайн, а также пользоваться соцсетями и мессенджерами. По его словам, таким образом учащиеся получат возможность пользоваться современными инструментами, которые будут регулироваться властями.

"Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", – пояснил Кравцов.

Новый лоукостер

Министр транспорта России Виталий Савельев в рамках мероприятия сообщил, что в России может появиться новый лоукостер – наподобие авиакомпании "Победа". По его мнению, новый перевозчик поможет повысить мобильность населения и существенно удешевит перевозки.

Умные дороги

Минцифры и Минтранс также займутся разработкой стандарта для строительства в России дорог, которые будут адаптированы для использования беспилотных автомобилей. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По словам главы ведомства, для внедрения беспилотного транспорта требуется подготовить инфраструктуру, так что одной из актуальных задач, которую необходимо решить, является разработка новых стандартов дорожного строительства.

