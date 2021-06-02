Сергей Шнуров представил свою новую группу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музыкант и бывший лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил на своей странице в соцсети Instagram новый проект – группу "Зоя", а также ее первый альбом "Это жизнь".

"Поехали! Зоя!" – подписал пост Шнуров.

В настоящее время об участниках коллектива ничего неизвестно. По данным ряда СМИ, презентация нового проекта пройдет 2 июня на Петербургском экономическом форуме.

Отмечается, что в трек-лист дебютного сборника "Зои" вошли 14 композиций, которые были записаны в узнаваемой манере группы "Ленинград". Только теперь вместо Сергея Шнурова песни о различных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка.

Ранее сообщалось, что солист немецкой индастриал-металл группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder.

Название композиции переводится как "Я ненавижу детей". Режиссером клипа выступил Сергей Грей. Антураж и декорации ролика изображают поздний СССР, в начале даже дается конкретная дата и место: "Москва, 1989 год".