Сергей Шнуров представил свою новую группу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Музыкант и бывший лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил на своей странице в соцсети Instagram новый проект – группу "Зоя", а также ее первый альбом "Это жизнь".
"Поехали! Зоя!" – подписал пост Шнуров.
В настоящее время об участниках коллектива ничего неизвестно. По данным ряда СМИ, презентация нового проекта пройдет 2 июня на Петербургском экономическом форуме.
Отмечается, что в трек-лист дебютного сборника "Зои" вошли 14 композиций, которые были записаны в узнаваемой манере группы "Ленинград". Только теперь вместо Сергея Шнурова песни о различных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка.
Ранее сообщалось, что солист немецкой индастриал-металл группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder.
Название композиции переводится как "Я ненавижу детей". Режиссером клипа выступил Сергей Грей. Антураж и декорации ролика изображают поздний СССР, в начале даже дается конкретная дата и место: "Москва, 1989 год".
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