Фадеев прокомментировал номинацию Агутина на "Грэмми"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продюсер Максим Фадеев отреагировал на попадание российского музыканта Леонида Агутина в лонг-лист премии "Грэмми", сообщает "Газета.ру".

Фадеев признался, что он очень обрадовался этой новости.

"Я орал как ребенок, что наконец-то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать!" – написал продюсер в Instagram.

Ранее стало известно, что альбом La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист престижной музыкальной премии "Грэмми" в пяти номинациях. Музыканта впервые выдвинули на эту премию.

