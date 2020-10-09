Альбом Леонида Агутина выдвинули на "Грэмми" в пяти номинациях

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Альбом La Vida Cosmopolita Леонида Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях. Музыканта впервые выдвинули на эту премию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Наталию Николенко.

"7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист", – сказала Николенко.

В 2020 году музыкальная премия "Грэмми" досталась американской артистке Билли Айлиш. Певица получила награду в категориях "Лучший новый исполнитель", "Песня года" и "Запись года".

За награду в данной номинации также боролись американские певицы Мэгги Роджерс и Мелисса Вивиан Джефферсон (Lizzo), испанская исполнительница Росалия, а также британка Йола. Кроме того, в числе претендентов были американский рэпер Lil Nas X, а также группы Black Pumas и Tank and the Bangas.

