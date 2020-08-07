Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Леонид Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь!" – написал Агутин.

Отмечается, что многие жители просили артистов не выступать в Белоруссии накануне выборов, поскольку считают данное мероприятие предвыборной агитацией.

Артист выразил надежду, что в скором времени ему все-таки удастся приехать в Белоруссию и провести концерт. Он должен был выступить в белорусском городе Гродно.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. В качестве дня досрочного голосования было установлено 4 августа.

На выборах ЦИК были зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент. Для Александра Лукашенко новый срок может стать шестым.

