Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске – штаб

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила намеченный на вечер четверга митинг в парке Дружбы народов в Минске, сообщает ТАСС со ссылкой на предвыборный штаб кандидата. Там отметили, что примерно в то же время она намерена посетить выставку в Киевском сквере.

"На электронную почту Тихановской прислали сообщение о том, что в парке Дружбы народов состоится праздник железнодорожных войск. Ни на одной площадке Минска нам не дают провести митинг. Мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, так как это абсолютно незаконные действия властей", – сообщили в штабе.

Там отметили, что Светлана Тихановская в 19:00 намеревается посетить праздник под названием "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере.

Ранее соперница Лукашенко попросила о помощи немецкого канцлера Ангелу Меркель. Тихановская рассказала о поступающих в ее адрес анонимных угрозах.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.