Соперник Лукашенко на выборах предложит выход Белоруссии из ОДКБ

10:58
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что республике необходимо выйти из Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы должны серьезно ставить вопрос о том, что постсоветский период заканчивается, инструменты, которые должны были обеспечить более мягкий переход от СССР к независимым государствам, себя выработали, и нам нужны новые инструменты, которые будут обеспечивать безопасность региона, диалоговую площадку, торговые отношения", – заявил политик.
Дмитриев объяснил, что в случае избрания его команда предложит план, как реформировать определенные международные структуры – в частности, по его мнению, необходимо обновить Исполком СНГ.
Кандидат в президенты Белоруссии подчеркнул, что не ведет речь о выходе из состава Содружества, но указал на необходимость выстраивания "новой диалоговой системы". Дмитриев назвал нынешний формат взаимодействия бывших советских республик недостаточно актуальным.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. 4 августа в республике начался досрочный этап голосования.
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