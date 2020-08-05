Соперница Лукашенко попросила о помощи Ангелу Меркель

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи немецкого канцлера Ангелу Меркель, сообщает газета Bild.

"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, – это справедливые выборы", – заявила она в интервью изданию.

Также Тихановская рассказала о поступающих в ее адрес анонимных угрозах. Боясь за жизнь близких, она отправила детей за границу.

Ранее другой кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что республике необходимо выйти из Организации Договора о коллективной безопасности.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Накануне началось досрочное голосование.