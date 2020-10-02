Певица Монеточка представила слушателям новый альбом

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Российская певица Монеточка представила свой новый альбом, получивший название "Декоративно-прикладное искусство". Об этом сообщает "Газета.ру".

Данная пластинка стала второй полноценной работой, записанной 22-летней исполнительницей Елизаветой Гырдымовой. По ее словам, альбом был придуман и записан в горах Кавказа в этом году.

"Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы", – рассказывает певица.

В мае 2018 года Монеточка выпустила свой первый студийный альбом "Раскраски для взрослых".

Ранее Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом. Он получил название We are chaos.