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Американский певец Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом, сообщает Billboard.

Это одиннадцатый студийный альбом артиста. Он получил название We are chaos. Сообщается, что в песнях альбома Мэнсон размышляет о непростых нынешних временах.

В записи пластинки певцу помогал кантри-исполнитель Шутер Дженнингс. В апреле, когда Мэнсон завершил работу над альбомом, он рассказал о своих ощущениях.

"Когда я сейчас слушаю We are chaos, мне кажется, что я записывал его вчера, а, может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает", – поделился певец.

Ранее Мэнсон потерял сознание во время концерта. Он исполнял кавер-версию песни Sweet Dreams группы Eurythmics, когда упал в обморок.