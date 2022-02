Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время концерта

Фото: AP/Christian Palma

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время концерта в городе Хьюстон, штат Техас. Об этом сообщает издание NME.

Он потерял сознание во время исполнения кавер-версии песни "Sweet Dreams (Are Made of This)" британской группы Eurythmics. Отмечается, что в этом концерте Мэнсон участвовал вместе с рок-музыкантом Робом Зомби.

После того, как Мэнсону стало плохо, Зомби заявил, что ему нужен партнер для следующей песни. "Давайте споем ее очень громко, чтобы он почувствовал себя лучше", − объявил он зрителям.

Перед концертом Мэрилин Мэнсон сказал, что недавно он получил тепловой удар.