Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 16:09

Происшествия

Пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы ребенок остается в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Ребенок, получивший ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области, продолжает находиться в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, в стационарах Крыма и Российской детской клинической больнице Минздрава остаются 10 пострадавших, среди которых четыре ребенка.

"Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пациенты – в состоянии средней тяжести с положительной динамикой", – сказал Кузнецов.

Он также добавил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. В результате случившегося погибли 29 человек, среди которых двое детей. Позже в крымской больнице скончалась одна из пострадавших. Всего в больницы был доставлен 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования назначено 26 судебных экспертиз. 2 и 3 января в регионе были объявлены днями траура. Семьям погибших уже назначены первые семь пенсий по случаю потери кормильца.

По словам главы региона Владимира Сальдо, жители Украины выражают соболезнования семьям пострадавших и разделяют скорбь о погибших. Он также отметил, что, в отличие от позиции киевских властей, украинский народ не считает россиян врагами.

Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы в Херсонской области, отправили в Москву

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика