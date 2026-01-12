Пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы ребенок остается в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Ребенок, получивший ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области, продолжает находиться в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, в стационарах Крыма и Российской детской клинической больнице Минздрава остаются 10 пострадавших, среди которых четыре ребенка.

"Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пациенты – в состоянии средней тяжести с положительной динамикой", – сказал Кузнецов.

Он также добавил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. В результате случившегося погибли 29 человек, среди которых двое детей. Позже в крымской больнице скончалась одна из пострадавших. Всего в больницы был доставлен 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования назначено 26 судебных экспертиз. 2 и 3 января в регионе были объявлены днями траура. Семьям погибших уже назначены первые семь пенсий по случаю потери кормильца.

По словам главы региона Владимира Сальдо, жители Украины выражают соболезнования семьям пострадавших и разделяют скорбь о погибших. Он также отметил, что, в отличие от позиции киевских властей, украинский народ не считает россиян врагами.