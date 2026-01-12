Абиссинский кот из России стал самым красивым в международном рейтинге 2025 года

Фото: 123RF.com/artysta

Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек. Об этом сообщается на сайте организации.

Победитель набрал свыше 19,7 тысячи баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда (18,5 тысячи баллов), а на третьем – короткошерстный британец из Белоруссии (18,2 тысячи баллов).

Всего в рейтинг были включены почти 1,5 тысячи котов. В предварительном списке 2026 года также лидирует кот из России, а короткошерстный британец уже набрал 550 баллов.

Ранее 2-летний кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из американской Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост среди ныне живущих домашних кошек. Специалисты выяснили, что длина его хвоста составляет 46,99 сантиметра. При этом не исключено, что его тело может стать еще длиннее.