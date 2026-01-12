Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 15:57

Общество

Абиссинский кот из России стал самым красивым в международном рейтинге 2025 года

Фото: 123RF.com/artysta

Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек. Об этом сообщается на сайте организации.

Победитель набрал свыше 19,7 тысячи баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда (18,5 тысячи баллов), а на третьем – короткошерстный британец из Белоруссии (18,2 тысячи баллов).

Всего в рейтинг были включены почти 1,5 тысячи котов. В предварительном списке 2026 года также лидирует кот из России, а короткошерстный британец уже набрал 550 баллов.

Ранее 2-летний кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из американской Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост среди ныне живущих домашних кошек. Специалисты выяснили, что длина его хвоста составляет 46,99 сантиметра. При этом не исключено, что его тело может стать еще длиннее.

Читайте также


животныеобщество

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика