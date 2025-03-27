Кот из Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост

Фото: guinnessworldrecords.com

Кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из американской Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост среди из ныне живущих домашних котов. Об этом говорится на официальном сайте книги рекордов.

Ветеринары измерили его хвост и выяснили, что его длина составляет 46,99 сантиметра. Коту два года, поэтому не исключено, что его тело может стать еще длиннее.

Ранее стало известно, что символ британской дипломатии кот Палмерстон отправится "работать" на Бермуды, где он будет "трудиться" с губернатором. С 2016 года кот работал главным мышеловом дипломатического ведомства, но в результате вышел на пенсию. Уточнялось, что он стал консультантом по кошачьим отношениям при губернаторе Бермудских островов.

