NYT: кот Палмерстон, работавший в МИД Великобритании, отправится на Бермуды

Фото: ТАСС/Zuma/Pete Maclaine

Кот Палмерстон, который является бывшим "сотрудником" МИД Великобритании, отправится "работать" на Бермуды. Там он будет "трудиться" с губернатором, сообщает The New York Times.

Животное, которое в 2016 году назначили главным мышеловом дипломатического ведомства, объявило о своем уходе на пенсию. Однако издание выяснило, что кота назначили консультантом по кошачьим отношениям при губернаторе Бермудских островов.

Палмерстон уже стал символом британской дипломатии. Он соперничал с котом Ларри, главным мышеловом на Даунинг-стрит. В 2016 году Ларри попытался пробраться в британский МИД, из-за чего произошла драка, в результате которой он пострадал и нуждался в помощи.

Лорд Саймон Макдональд, бывший глава МИД, рассказал, что после ухода черно-белого кота его часто спрашивали о судьбе животного, поэтому он рад, что Палмерстон вернулся в строй.

Ранее Университет Монклер в Нью-Джерси официально принял на работу золотистого ретривера Чарли. Собаку трудоустроили в команду поддержки тренерского состава женской баскетбольной команды. Профайл Чарли также появился на сайте учебного учреждения в разделе "Сотрудники женской баскетбольной команды 2024/2025 годов".

