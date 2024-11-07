Кот Фрост стал новым сотрудником Музея Анны Ахматовой в Петербурге

Фото: Телеграм-канал "Пиотровский Online"

Рыжий кот по кличке Фрост стал новым смотрителем в Музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

По его словам, животное было найдено волонтерами в одном из дачных поселков. Зоозащитники предположили, что после окончания сезона хозяева решили не забирать кота домой в город. Они же и передали его в музей, где ему дали имя в честь любимого поэта Иосифа Бродского – Роберта Фроста.

Сотрудники культурного учреждения, в свою очередь, отметили, что кот успешно прошел испытательный срок и принят на полную рабочую неделю.

"(Фрост. – Прим. ред.) здоров (подтверждено ветеринарами, о чем выданы соответствующие документы), общителен и обаятелен. Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием", – говорится в пресс-службе.

Накануне в Перми был найден потерявшийся около недели назад в частном секторе в микрорайоне Висим первый официально трудоустроенный в России кот Барсик. По словам хозяина Василия Кучумова, он планирует отвезти кота в ветклинику на длительное обследование.

Барсика приняла на работу пермская строительная компания. Кучумов рассказывал, что животное работало в строительной фирме – "заходил в новые квартиры, проверял обстановку". Позже кот начал встречать покупателей в пермском магазине.