06 ноября, 15:07Регионы
Первый официально трудоустроенный в РФ кот Барсик найден в Перми
Фото: vk.com/komissr_vk
Потерявшийся около недели назад первый официально трудоустроенный в России кот Барсик найден в Перми. Об этом сообщил хозяин питомца Василий Кучумов.
Кот потерялся в начале ноября в частном секторе в микрорайоне Висим.
"Дома! 170 тысяч получила Ирина! Она воспитывает приемного сына, который загнал Барсика в наш двор. Видимых повреждений нет", – написал Кучумов в соцсети "ВКонтакте".
По словам мужчины, он планирует отвезти кота в ветклинику на длительное обследование.
Барсика приняла на работу пермская строительная компания. Кучумов рассказывал, что животное работало в строительной фирме – "заходил в новые квартиры, проверял обстановку". Позже кот начал встречать покупателей в пермском магазине.