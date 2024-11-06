Первый официально трудоустроенный в РФ кот Барсик найден в Перми

Фото: vk.com/komissr_vk

Потерявшийся около недели назад первый официально трудоустроенный в России кот Барсик найден в Перми. Об этом сообщил хозяин питомца Василий Кучумов.

Кот потерялся в начале ноября в частном секторе в микрорайоне Висим.

"Дома! 170 тысяч получила Ирина! Она воспитывает приемного сына, который загнал Барсика в наш двор. Видимых повреждений нет", – написал Кучумов в соцсети "ВКонтакте".

По словам мужчины, он планирует отвезти кота в ветклинику на длительное обследование.

Барсика приняла на работу пермская строительная компания. Кучумов рассказывал, что животное работало в строительной фирме – "заходил в новые квартиры, проверял обстановку". Позже кот начал встречать покупателей в пермском магазине.