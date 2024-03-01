Столичные ветеринары провели уникальную пластическую операцию коту Барсику

Фото: комитет ветеринарии Москвы

Врачи Калининской государственной ветклиники в Москве провели пластическую операцию коту Барсику, который имел все показания для ампутации лапы. Об этом Москве 24 сообщил комитет ветеринарии столицы.

Задняя левая лапа животного была серьезно травмирована, в ее нижней части полностью отсутствовала кожа, а у тканей были признаки воспаления и некроза. Но хирург Сергей Маслов после обследования заметил, что глубокая чувствительность конечности сохранена, поэтому был шанс спасти питомцу лапу. Однако для этого нужно было прибегнуть к редкой и сложной пластической операции.

По информации комитета, метод пластики лоскутом на питающей ножке, или "итальянская пластика", по некоторым данным, применялся еще врачами эпохи Возрождения и сейчас используется в медицине для восстановления участков кожи после травм или ожогов у людей. Именно к такому способу решил прибегнуть хирург при лечении Барсика.

Метод "итальянской пластики" заключается в том, что пациенту временно пришивают травмированную конечность под кожный лоскут к другой части тела, а после того, как кожа приживается и рана затягивается, конечность при повторной операции отсоединяют. После сложной операции Барсику надо было некоторое время пожить с "пришитой" к животу лапой. Кожа на месте травмы хорошо прижилась, поэтому после второй операции кот мог двигаться на всех четырех лапах. Через месяц конечность животного покрылась шерстью и следы травмы исчезли.

Маслов оперировал травмированного Барсика накануне новогодних праздников, а к настоящему времени молодой кот полностью выздоровел.

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