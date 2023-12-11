Хирург Кунцевской ветклиники спас жизнь 17-летней таксе

Фото: комитет ветеринарии столицы

Сотрудники Кунцевской ветеринарной клиники провели операцию и спасли жизнь 17-летней таксе. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии столицы.

Отмечается, что такса по имени Туся поступила в клинику в тяжелом состоянии. Ветеринары сделали УЗИ и обнаружили у нее сильное воспаление матки и признаки кистозно-фиброзных изменений репродуктивных органов. Из-за возраста, хронической болезни сердца и других патологий погружать собаку в полноценный наркозный сон было нельзя. А без операции животное бы погибло в ближайшее время, добавили в пресс-службе.

В комитете рассказали, что врачи обсудили ситуацию с хозяевами животного и решили провести операцию под эпидуральной анестезией и местным обезболиванием. По словам хирурга Кунцевской ветклиники Александра Медникова, при помощи эпидуральной блокады можно не только провести максимально безболезненную операцию в блокируемом сегменте, но и обезболить пациента на ближайший послеоперационный период. Он отметил, что применение эпидуральной анестезии при сохраненном полном сознании ограничено в ветеринарии из-за нехватки коммуникации между пациентом и врачом.

Оперировала Тусю бригада ветеринаров в составе Медникова и двух ассистентов – заведующей Кунцевской ветклиникой Елены Алешиной и врача Марины Успенской. Во время хирургического вмешательства животное не чувствовало боли, при этом находилось в сознании, так что работать нужно было слаженно, быстро, точно, при этом придерживая собаку и успокаивая ее, добавили в пресс-службе.

Как отметили специалисты, собака вела себя спокойно и смогла перенести отсутствие хозяев в кабинете. Операция прошла успешно: у таксы удалили воспаленные органы. После курса послеоперационных процедур она полностью восстановилась.

Ранее сообщалось, что москвичи записали онлайн своих питомцев на прием к ветеринару свыше 700 тысяч раз за 4,5 года. За первый год онлайн-записью воспользовались около 96 тысяч раз, в прошлом году – почти 215 тысяч раз. В пресс-службе столичного департамента информационных технологий сказали, что жителям в интернете удобнее ознакомиться с услугами клиник и выбрать подходящее учреждение.

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