Москвичи записали своих питомцев к ветеринару онлайн более 700 тыс раз

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Жители Москвы воспользовались онлайн-записью питомцев к ветеринару более 700 тысяч раз за 4,5 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Если в первый год работы ею воспользовались около 96 тысяч раз, то в 2022 году – почти 215 тысяч раз. Такой рост обусловлен удобством сервиса: жители могут в удобном формате ознакомиться с предлагаемыми услугами и подобрать ближайшее учреждение", – отметили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Так, сведения о здоровье животных москвичи могут посмотреть в сервисе "Мой питомец". Записаться к ветеринару можно через mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

"С появлением суперсервиса "Мой питомец" в формате одного окна теперь можно не только записаться к врачу, но и просмотреть амбулаторную карту домашнего животного. Широкий спектр возможностей суперсервиса позволяет решить любой вопрос, связанный со здоровьем четвероногого члена семьи", – рассказала председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.

К ветеринарам чаще всего попадают собаки и кошки, также у врача можно встретить попугаев, енотов, игуан, морских свинок, кроликов, хомяков, хорьков, крыс, пауков и рыбок.

Ранее о сервисе "Мой питомец" рассказывал Сергей Собянин, подчеркнув, что благодаря нему у горожан появится доступ к картам животных, их сведениям и рекомендациям.

Он отметил, что в разделе "Жизненные ситуации" граждане найдут более 40 статей по 10 ключевым тематикам, которые подробно ответят на повседневные вопросы людей, содержащих животных.

В Москве для хозяев домашних животных заработал сервис на mos.ru