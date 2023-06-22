На ВДНХ пройдут выставки животных из приютов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На ВДНХ состоятся фестивали-пристройства животных из столичных приютов. Они пройдут 24 июня, 15 июля и 19 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В июне встреча пройдет в сквере Юннатов около здания Музея городского хозяйства Москвы. Здесь с 11:00 до 17:00 будут ждать своих хозяев 17 собак и кошек из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет".

Гости фестиваля смогут погулять с животными по территории, поиграть с ними, а также забрать понравившегося питомца домой. Кроме того, всем желающим расскажут о работе городских приютов и о том, как стать хозяином бездомного животного.

В частности, посетители узнают правила ухаживания за питомцем и обучения его простым командам. Если же человек не может забрать животное домой, то ему расскажут, как можно стать волонтером и взять шефство над понравившимся питомцем.

Подобные фестивали-пристройства проводятся комплексом городского хозяйства и ВДНХ уже второй год. В августе и сентябре прошлого года половину питомцев забрали домой.

Ранее сообщалось, что передвижные пункты "Мобильный груминг" начнут работу с 23 июня. Хозяева собак смогут провести время с пользой в ожидании открытия площадок для выгула питомцев. Услуги будут предоставляться бесплатно.

До этого российский президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных.