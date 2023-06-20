Производитель кормов для животных в Москве увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

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Московский производитель кормов для животных "Мегамикс" увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту "Производительность труда" до 200 тонн в сутки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В городском департаменте экономической политики и развития отметили, что в качестве пилотного проекта компания выбрала процесс производства комбикормов, доля которых в общей выручке достигает 95%. В свою очередь, специалисты АНО "Мосстратегия" проанализировали производственный процесс.

Полученные результаты указали на слабые места, проработав которые, удалось повысить ключевые показатели эффективности. Так, на 68% были снижены неиспользуемые запасы – с двух тысяч до 651 тонны. Предприятие также уменьшило расходы на упаковку. Производитель "Мегамикс" перешел на автономное обслуживание оборудования.

Совершенствование процесса производства привело к тому, что эффективность работы выросла на 49%, а выпуск продукции – до 200 тонн в сутки, что в два раза больше, чем было раньше.

Кроме того, сотрудники предприятия обучились методике бережливого производства. Итоги первых шести месяцев реализации нацпроекта будут масштабированы на все производственные процессы завода, что будет каждый год повышать производительность труда не менее чем на 5%.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что предприятия, осуществляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок, за первые два месяца года увеличили оборот почти на треть, заработав 65,4 миллиарда рублей.

По его словам, это направление является одним из главных для импортозамещения. Подобные предприятия растут быстрыми темпами, а город помогает им.



Собянин рассказал о системной работе по импортозамещению в городском хозяйстве столицы