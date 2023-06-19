Московский производитель лазерного оборудования расширил ассортимент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичная компания разработала четыре новых лазерных станка. Предприятие сконцентрировано на создании лазеров и оборудовании на их основе, которое применяется в авиа- и автомобилестроении, микроэлектронике и аэрокосмической отрасли, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Сегодня отрасль машиностроения в городе представлена более чем 200 предприятиями, на которых работают свыше 20 тысяч человек. Компании выпускают широкий спектр продукции – от промышленных роботов до грузовых лифтов. При этом они постоянно расширяют свой ассортимент", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Овчинского, предприятие "Лассард" разработало новые лазерные станки, теперь в продуктовую линейку компании входят 25 видов изделий. В год планируется выпускать более 400 единиц оборудования, указал он. Также новинки включают в себя портальную установку очистки, пятиосевый станок лазерной резки, лазерный станок с системой для обработки труб и лазерный гравер.

"Расширить ассортимент удалось во многом благодаря масштабированию производственных площадей – с апреля этого года мы разрабатываем и собираем станки на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Благодаря широкой товарной линейке и разработкам компания сегодня на 100% удовлетворяет потребности отечественного рынка", – добавил гендиректор предприятия Олег Нефедов.

Ранее Сергей Собянин открыл три новых производства в "Технополисе "Москва". На производствах будут собирать электрогрузомобили, лазеры и лазерное оборудование, а также устройства с использованием высокотехнологичных решений в области передачи данных.

Собянин посетил площадку по производству лазеров в "Технополисе "Москва"