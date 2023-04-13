Собянин запустил три высокотехнологичных производства в "Технополисе "Москва"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Три новых производства в "Технополисе "Москва" были открыты Сергеем Собяниным и заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

На производствах будут собирать электрогрузомобили, лазеры и лазерное оборудование, а также устройства с использованием высокотехнологичных решений в области передачи данных. Отмечается, что мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи автомобилей в год.

Собянин поблагодарил технополис за активное развитие столичной промышленности и добавил, что до конца 2023 года планируется открыть еще около 10 производств. Подчеркивается, что это первое предприятие в РФ, которое будет заниматься сборкой грузовых электромобилей.

"В этом году будет рост промышленности порядка 8%. Сегодня открывается три высокотехнологичных предприятия. <…> Это очень важное производство", – сказал мэр.

Он добавил, что технополис и промышленность города смогли достигнуть устойчивой динамики благодаря общим усилиям бизнеса и поддержке от министерства промышленности и торговли РФ.

"Большое спасибо, Денис Валентинович. Вы так вникаете в детали в каждом ключевом производстве, в каждом развитии этого производства. Очень важно, что в правительстве есть такие хорошие программы развития, поддержанные председателем правительства, президентом. Мы чувствуем себя уверенно", – сказал мэр столицы.

Мантуров напомнил о том, что ведомство при совместной работе с правительством Москвы смогли запустить производство автомобилей "Москвич".

"Для запуска первых экземпляров приобретались готовые технологические решения, но с каждым месяцем уровень технологических решений собственных будет повышаться", – подчеркнул он.

Площадь производства электрогрузомобилей составляет более 2,7 тысячи квадратных метров, отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее Собянин открыл детский технопарк "Наукоград", который был создан на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). В нем будет проходить обучение проектированию авиационной и космической техники.



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