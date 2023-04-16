Электромобиль с приводом компании "Приводная Техника" побил рекорды скорости – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Электромобиль с приводом компании "Приводная Техника", локализованной в ОЭЗ "Технополис "Москва", побил национальные рекорды скорости. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



"Электрокар "Сарма" смог разогнаться с хода до 135,869 километра в час. В нем использовали базовый серийный электропривод этой компании – такие уже применяются в коммунальных, прогулочных и грузовых электромашинах. Отмечу, последний раз национальные рекорды на электротяге ставили еще в 1984 году", – написал Собянин.

Градоначальник рассказал, что старты состоялись среди электрокаров весом до 500 килограмм на фестивале "Дни скорости на льду Байкала". Водителем электроболида стала трехкратная чемпионка РФ по автоспорту Мария Леонтьева.



Кроме того, многократный чемпионом России Станислав Лыжин также установил новый рекорд скорости. Он смог разогнать электрокар с места до 91,521 километра в час.

Ранее сообщалось, что Собянин совместно с зампредседателя правительства, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым запустил три высокотехнологичных производства в "Технополисе "Москва". Там будут собирать электрогрузомобили, лазеры и лазерное оборудование, а также устройства с использованием высокотехнологичных решений в сфере передачи информации.

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