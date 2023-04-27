Дрон и лазерный тахеометр используют при возведении корпуса детской больницы в Сокольниках

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При возведении нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках специалисты используют передовые технологии, включая дрон с заданной переодичностью вылета и лазерный электронный тахеометр. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Результаты в виде облака точек отражаются в информационной системе, где системно производятся оценки отклонений. Сочетание технологий ТИМ, беспилотника и "цифрового двойника" помогает получать объективные данные на всех этапах проекта", – подчеркнул он.

Глава департамента отметил, что в новом корпусе будет сформирована специальная среда для лечения. Для детей сделают игровые пространства, а также откроют комнаты отдыха для родителей. На каждом этаже построят помещения для общения пациентов с медиками.

"Готовность объекта составляет 15%, сейчас строители возводят монолитные конструкции здания. Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы", – указал Загрутдинов.

По его словам, корпус будет рассчитан на 482 койки. Детей разместят в палатах малой вместимости, где будет присутствовать все необходимое для комфортного пребывания с матерью. Помимо этого, там установят кровати для мам, душ и телевизор.

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