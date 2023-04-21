Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал об активном развитии основных направлений московского здравоохранения.

"По госпрограмме "Столичное здравоохранение" в постоянном режиме оснащаем медучреждения новейшим оборудованием, внедряем цифровые технологии и, что особенно важно, развиваем кадровый потенциал нашей медицины", – заявил мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в 2022 году в рамках госпрограммы было закуплено оборудование в полном объеме. Для городских поликлиник приобрели более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров – более 5,5 тысячи единиц. Кроме того, по контрактам жизненного цикла было куплено больше 1,2 тысячи единиц оборудования, включая 39 аппаратов КТ, 31 ангиограф и 7 МРТ.



Собянин добавил, что были усовершенствованы цифровые технологии. С 2020 года лучевые исследования осуществляются при помощи искусственного интеллекта. За это время через него было обработано большее 9 миллионов изображений. В настоящее время специалисты создали 50 сервисов искусственного интеллекта по 20 направлениям.

Мэр уточнил, что в 2022 году к Единой радиологической информационной системе дополнительно подключили 192 диагностических устройства. Благодаря этому рентгенологи могут описывать изображения дистанционно.

Помимо этого, для медицинских сотрудников работает кадровый центр ДЗМ, где медики могут повысить квалификацию, усовершенствовать знания, умения и навыки. Для специалистов доступны тренинги и другие образовательные мероприятия. Обучение проходит на современном медицинском и симуляционном оборудовании.

Собянин добавил, что для сотрудников новых флагманских центров стартовала масштабная программа с более чем 80 образовательными мероприятиями для различных категорий специалистов.

Ранее Собянин рассказал, что высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве получают свыше 100 тысяч человек в год.

Мэр отметил, что к началу 2023 года в программу оказания высокотехнологичной медпомощи смогли включить 45 стационаров столицы. Число профилей ВМП в городе выросло с 6 до 21 направления, а число пролеченных пациентов удалось увеличить в 50 раз: с двух до более 100 тысяч человек ежегодно.

