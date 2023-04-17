Собянин рассказал о завершении строительства корпуса детского стационара в "Коммунарке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили строительство детского стационара на 200 мест в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка". Сейчас там проходит подготовка к началу медицинской деятельности, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"В восьмиэтажном здании – все для диагностики и лечения детей с рождения. В частности, отделения патологии и реанимации новорожденных, детской хирургии, травматологии и ортопедии, оториноларингологии, анестезиологии, реанимации и другие", – поделился градоначальник.

По его словам, диагностические отделения оснащены самым современным оборудованием. Для детей созданы комфортные условия в палатах, обустроены просторные игровые холлы.

Собянин добавил, что в корпусе находится клинико-диагностическая экспресс-лаборатория для исследований биологических материалов. В здании расположено 13 лифтов и один грузовой подъемник. Территорию вокруг корпуса благоустроили: оснастили место освещением, скамейками и дорожками.

Ранее Собянин рассказал, что к концу этого года специалисты центров госуслуг будут работать на должности администратора во всех поликлиниках Москвы. Главный принцип сотрудников – это "человек на первом месте". Перед стартом деятельности они будут проходить подготовку в Академии искреннего сервиса.

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