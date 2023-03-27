Собянин заявил, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

Власти города стараются обеспечить местных жителей развитой сетью поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи.

Как отметил мэр столицы, в районе живут 650 тысяч москвичей, из которых больше 500 тысяч прикреплены к городским медучреждениям.

За последние 11 лет в ТиНАО заработали:

больница в Коммунарке и Центр инфекционных болезней в Вороновском;

поликлиники в поселениях Московском, Рязановском, Сосенском, Первомайском и многих других;

подстанции скорой медицинской помощи – в Троицке, в поселках Коммунарка, Московском и Киевском.

Собянин отметил, что строительство объектов здравоохранения осуществляется за счет инвесторов.

"В планах на ближайшие пять лет – еще 17 объектов здравоохранения и центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" в Троицке", – добавил он.

Ранее стало известно, что столичные власти планируют досрочно завершить программу реконструкции городских поликлиник. Отмечается, что с 2020 года в Москве реконструировали 78 поликлиник. Сегодня работы продолжаются в 123 медучреждениях. Их планируют закончить до конца текущего года.



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