08:11Мэр Москвы
Собянин заявил, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин рассказал, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.
Власти города стараются обеспечить местных жителей развитой сетью поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи.
Как отметил мэр столицы, в районе живут 650 тысяч москвичей, из которых больше 500 тысяч прикреплены к городским медучреждениям.
За последние 11 лет в ТиНАО заработали:
- больница в Коммунарке и Центр инфекционных болезней в Вороновском;
- поликлиники в поселениях Московском, Рязановском, Сосенском, Первомайском и многих других;
- подстанции скорой медицинской помощи – в Троицке, в поселках Коммунарка, Московском и Киевском.
Собянин отметил, что строительство объектов здравоохранения осуществляется за счет инвесторов.
"В планах на ближайшие пять лет – еще 17 объектов здравоохранения и центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" в Троицке", – добавил он.
Ранее стало известно, что столичные власти планируют досрочно завершить программу реконструкции городских поликлиник. Отмечается, что с 2020 года в Москве реконструировали 78 поликлиник. Сегодня работы продолжаются в 123 медучреждениях. Их планируют закончить до конца текущего года.
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